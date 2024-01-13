حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.
واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الداخلية تتابع نشاطات تسويق الحطب المحليويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
على الجانب الأخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من 160 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين.