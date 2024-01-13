السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

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مدارس الحدود الشمالية تستقبل 100 ألف طالب وطالبة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

طلاب المدارس
أرشيفية
أ أ
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يتجه قرابة 100 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية إلى مقاعدهم الدراسية غداً، في مختلف المراحل الدراسية, بعد تمتع الطلبة بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.اضافة اعلان

500 مدرسة تنهي الاستعدادات لاستقبال الطلاب

وأنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة، في 500 مدرسة، بجميع المراحل الدراسية، "بنين وبنات "، كما قامت بتكثيف الجهود منذ وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.
وأضاف أن خطة إدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" اعتمدت لمتابعة سير العمل وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، حيث سيباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإدارة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.

وتستعد المدارس لاستقبال حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام، غدًا الأحد  بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.

بدء إجازة منتصف الفصل الثاني

وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، على أن يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ،
وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.

الفصل الدراسي الثالث 1445

وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.

إجازة عيد الفطر

ويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.

إجازة الفصل الدراسي الثالث

وحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.

إجازات الجامعات الحكومية والأهلية

ويمنح التقويم الدراسي 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

موعد بداية العام الدراسي 1446

فيما ستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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