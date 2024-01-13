شرطة الجوف تضبط مواطنًا أطلق النار في الهواء

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء بمحافظة دومة الجندل، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





الإطاحة بمواطن في الرياض



شرطة تبوك



وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.كما قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.