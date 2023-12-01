شاهد.. تساقط أمطار ليلية على الروضة جنوب حايل

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
مساء اليوم كميات غزيرةمن الأمطار على الروضة بمنطقة حائل.
وأظهر مقطع فيديو تم تدالوها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الروضة بحائل لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وتناثر حبات البرد.
أمطار على الروضة بمنطقة حائلفيما
أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق
المملكة، محذرًا من هطول أمطار متوسطة من
السبت وحتى الاثنين، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.
امطار الروضه جنوب #حايل الان— علوم الامطار (@UloomAlmtar) December 1, 2023
تصوير ماجدالهواوي pic.twitter.com/LkhNpMm7kJ