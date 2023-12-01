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شاهد.. تساقط أمطار ليلية على الروضة جنوب حايل

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أمطار الروضة بحائل
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرةمن الأمطار على الروضة بمنطقة حائل.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تدالوها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الروضة بحائل لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وتناثر حبات البرد.

أمطار على الروضة بمنطقة حائل

فيما أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة،  محذرًا من هطول أمطار متوسطة من السبت وحتى الاثنين، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة والالتزام بالتعليمات

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الاثنين المقبل.

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