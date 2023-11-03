بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

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حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع
هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
شوارع #مكة بعد الأمطار
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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سيول
جارية وأمطار غزيرة بالرياض ومكة وهذه المناطقيأتي
هذا في وقت جرت فيه السيول كالأنهار في الرياض ومكة والقصيم وحائل، مع تساقط أمطار
غزيرة في الطائف وجدة وجازان وعسير وعدة مناطق.
غرق
شوارع مكة مع جريان سيل وادري الرمة وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف جرت سيول جارفة بالرياض
والقصيم وجدة والطائف، وتدفقت بشيخ الأودية "وادي الرمة" جنوب حائل، مع
غرق شوارع مكة بمياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم.
فيديو يستحق المشاهدة 👌😍— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيول عظيمة في شيخ الأودية #وادي_الرمة جنوب #حائل
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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حالة
مطرية قوية على عدد من مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم،
الرياض، والشرقية.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيل شمال #الرياض
غرب مطار الملك خالد
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | سلطان الذياب
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