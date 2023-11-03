بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

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حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان



سيول جارية وأمطار غزيرة بالرياض ومكة وهذه المناطق



غرق شوارع مكة مع جريان سيل وادري الرمة



حالة مطرية قوية على عدد من مناطق المملكة





سيل شمال

غرب مطار الملك خالد

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

رصد | سلطان الذياب

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. pic.twitter.com/QpJptOtaVm 🔴 فيديوسيل شمال #الرياض غرب مطار الملك خالدالجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | سلطان الذياب November 3, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



يأتي هذا في وقت جرت فيه السيول كالأنهار في الرياض ومكة والقصيم وحائل، مع تساقط أمطار غزيرة في الطائف وجدة وجازان وعسير وعدة مناطق.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف جرت سيول جارفة بالرياض والقصيم وجدة والطائف، وتدفقت بشيخ الأودية "وادي الرمة" جنوب حائل، مع غرق شوارع مكة بمياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.