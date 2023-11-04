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عاجل.. "مدني حائل" ينتشل طفلًا غرق في مجرى السيول

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الدفا عالمدني
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ بإدارة حائل، تمكنت من انتشال طفل غرق في مجرى السيول.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الفرق تحركت إلى محافظة الحائط لانتشال طفل غرق في مجرى سيل بقرية أبو سهيلات.اضافة اعلان
وأكدت أنه بمساندة الفرق التطوعية، تم إخراج وانتشال الطفل الغريق وتسليمه لجهات الاختصاص، سائلة الله الله تعالى، أن يجعله شفيعًا لوالديه.

الدفاع المدني يتابع الحالة المطرية

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية، أنها تتابع ميدانيًا الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يتابع ميدانيًا الحالة المطرية

وأكدت أنها تتابع ميدانيًا الحالة المطرية في الرياض ومكة والمدينة وجميع مناطق المملكة، وأن الفرق الميدانية منتشرة في كل مكان.

على الجميع الحيطة والحذر

ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية على جميع مناطق المملكة

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

 خريطة الأمطار المستمرة

وبينت أنها تتوقع تأثر مناطق مكة والرياض وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم، بحالة مطرية قوية.

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