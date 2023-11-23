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شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

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سيول حائل
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بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية بالمملكة، جرت السيول كالأنهار شمال الزبيرة نتيجة أمطار متساقطة على منطقة حائل.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الزبيرة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على حائل مع طقس غير مستقر.اضافة اعلان


حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية ورياح نشطة
 وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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