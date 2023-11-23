شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

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بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية بالمملكة، جرت السيول كالأنهار شمال الزبيرة نتيجة أمطار متساقطة على منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الزبيرة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على حائل مع طقس غير مستقر. اضافة اعلان





شرق

الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

23 نوفمبر 2023 م

متابعة | سلطان العجلان

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. pic.twitter.com/m17v9Nz975 📍سيول شمال الزبيرةشرق #حائل_الآن الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ23 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | سلطان العجلان November 23, 2023

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.أمطار رعدية ورياح نشطةوما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.





شمال زهوة غرب

"الحمد لله على عطائه "

الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

23 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/mESmeNRxDa 📍سيول أغلب الشعبانشمال زهوة غرب #رفحاء "الحمد لله على عطائه "الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ23 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 November 23, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.