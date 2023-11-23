شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بالتزامن
مع استمرار الحالة المطرية بالمملكة، جرت السيول كالأنهار شمال الزبيرة نتيجة
أمطار متساقطة على منطقة حائل.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الزبيرة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على حائل مع طقس غير مستقر.
📍سيول شمال الزبيرة— طقس (@tqqs) November 23, 2023
شرق #حائل_الآن
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | سلطان العجلان
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حالة مطرية متوقعة
على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار رعدية ورياح نشطة
وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وأجزاء من منطقة الرياض.
في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
📍سيول أغلب الشعبان— طقس (@tqqs) November 23, 2023
شمال زهوة غرب #رفحاء
"الحمد لله على عطائه "
الخميس ٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
23 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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