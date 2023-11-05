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بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل

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عصف مطري بحائل
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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة،  تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات منطقة حائل.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على الخبة ودلهيان مع جريان السيول وتساقطت حبات البرد.

أمطار وسيول على حائل والرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 12 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.







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