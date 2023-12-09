شاهد.. إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر والدمام

أ أ
نشرت أمانة
المنطقة الشرقية، اليوم السبت، فيديو عر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"إكس"، قالت إنها تعمل على إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر والدمام.
تطوير المواقع الاستثماريةوأوضحت الأمانة،
أن الجهود مستمرة لتطوير المواقع الاستثمارية القديمة وإتاحة مساحات عامة أكبر.
وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام على 5 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر بالضرب.
استكمال الإجراءات النظامية:
وأوضحت أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
منطقة تبوك:وألقت دوريات الأمن بمنطقة تبوك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
منطقة جازان
في وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
الإجراءات النظامية:
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
شرطة محافظة المهد:
كما ضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
نعمل على إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر و الدمام ،امتداداً لجهودنا المستمرة لتطوير المواقع الاستثمارية القديمة واتاحة مساحات عامة أكبر . #أمانة_المنطقة_الشرقية#الاستثمار_البلدي#فرص pic.twitter.com/JAxOnB1lV6— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) December 9, 2023