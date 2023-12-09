شاهد.. إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر والدمام

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نشرت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، فيديو عر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قالت إنها تعمل على إزالة المطاعم القديمة بكورنيش الخبر والدمام. اضافة اعلان





تطوير المواقع الاستثمارية



استكمال الإجراءات النظامية:



منطقة تبوك:



منطقة جازان



الإجراءات النظامية:



شرطة محافظة المهد:



وأوضحت الأمانة، أن الجهود مستمرة لتطوير المواقع الاستثمارية القديمة وإتاحة مساحات عامة أكبر.وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام على 5 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر بالضرب.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.وألقت دوريات الأمن بمنطقة تبوك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.في وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما ضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.