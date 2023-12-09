السبت 25 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 25 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 9 ديسمبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



مواقيت الصلاة ليوم السبت 25 جمادى الأولى:





ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:52 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً.○ موعد أذان الفجرمكة – 5:26المدينة – 5:31الرياض – 5:03○ موعد أذان الظهرمكة – 12:13المدينة – 12:14الرياض – 11:46○ موعد أذان العصرمكة – 3:18المدينة – 3:14الرياض – 2:45○ موعد أذان المغربمكة – 5:39المدينة – 5:34الرياض – 5:05○ موعد أذان العشاءمكة – 7:09المدينة – 7:04الرياض – 6:35