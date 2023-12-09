السبت 25 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 25
جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 9 ديسمبر 2023م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:52 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 6:18، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً.
مواقيت
الصلاة ليوم السبت 25 جمادى الأولى:○
موعد أذان الفجر
مكة – 5:26
المدينة – 5:31
الرياض – 5:03
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:14
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:14
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:04
الرياض – 6:35
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