"مطارات الدمام" تستقبل أول رحلة على المدرج الرئيس لمطار الملك فهد الدولي بعد اكتمال تطويره ورفع كفاءته

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في نجاح جديد للمشاريع التطويرية التي تنفذها شركة "مطارات الدمام"، استقبل مطار الملك فهد الدولي اليوم، أول رحلة تهبط على المدرج الرئيس بالمطار، بعد اكتمال تطويره ورفع كفاءته التشغيلية للوفاء بأدق متطلبات سلامة الطيران. اضافة اعلان





تطوير الساحة الجوية بمطار الملك فهد الدولي



وذلك ضمن مشروع تطوير الساحة الجوية التي تسمح للمطار بعد اكتمالها باستقبال الرحلات في الظروف والأحوال الجوية غير الاعتيادية، بما يرفع الجاهزية ويعكس أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني, أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الساحة الجوية والمتضمنة المدرج الرئيس بمطار الملك فهد الدولي بالدمام جاء بفضل الله أولاً، ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وبالمتابعة والتوجيه الدائم من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.تقليص مدة التنفيذوأشاد الحسني بجهود الخبرات والكفاءات الوطنية التي تمكنت -بعون الله- من تقليص مدة التنفيذ التي تتجاوز 8 أشهر حسب خطة التنفيذ إلى 4 أشهر فقط، مشيراً إلى أن شركة مطارات الدمام قد احتفت في وقت سابق بمناسبة تسجيل 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال هذه المرحلة، آخذين بالاعتبار أن المدرج صمم لاستيعاب الطائرات الحديثة من جميع الأحجام, مبيناً أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية التي يشهدها مطار الملك فهد الدولي حاليًا.وأفاد أن الأعمال التأهيلية وتلك المرتبطة بالتطوير تضمنت تدعيم طبقة الأساسات للمدرج، وكشط الطبقة العلوية ومعالجة التشققات وإعادة السفلتة، وتطوير ورفع كفاءة إنارة المدرج، وتحديث اللوحات الإرشادية في المنطقة الآمنة بما يواكب أحدث التقنيات؛ مضيفًا أن من بين أهداف هذا المشروع تعزيز سلامة حركة الطيران الدولية والمحلية، وتحسين مسارات الإقلاع والهبوط، والامتثال لمعايير سلامة المطارات التي تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني، بما يراعي ظروف الحركة التشغيلية لرفع الكفاءة، والحد من أي مخاطر تشغيلية لا قدّر الله.