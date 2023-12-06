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الموعد والشروط.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وظائف بالحرس الوطني
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أعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح 35 وظيفة متنوعة "تشمل 18 وظيفة لاتتطلب خبرة"، للخريجين من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

* مجالات العمل:

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف سائقين.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف صحية.

* المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية
- الدبلوم 
- البكالوريوس فأعلى

* مناطق العمل:

- الرياض
- جدة
- جازان
- الطائف
- الدمام
- المدينة المنورة

* طريقة التقديم:

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

* نبذة عن الشؤون الصحية:

والشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع لوزارة الحرس الوطني ، يتواجد في مدن طبية منشرة في العديد من المناطق.

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