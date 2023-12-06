الموعد والشروط.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح 35 وظيفة متنوعة "تشمل 18 وظيفة لاتتطلب خبرة"، للخريجين من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





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