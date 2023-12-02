"تجربة فريدة ومميزة".. مواعيد قطار الدمام وأسعار التذاكر

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تعد الخطوط الحديدية والقطارات بين الدمام والرياض من أهم المرافق الأساسية بالمملكة، فهي تجربة جيدة يستمتع بها الزوار والمواطنين.





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وتضمن تلك التجربة للركاب حركة تنقل سريعة ومريحة بين مدن ومناطق المملكة بعضها البعض،ويعد القطار الذي يربط بين الرياض والدمام أحد أهم مسارات السكة الحديد في السعودية “سار”.تختلف أسعار تذاكر قطار الرياض الدمام باختلاف درجاتها وأنواعها، وحسب المنطقة بالمملكة.وفيما يلي أسعار تذاكر قطار الرياض الدمام، حتى يمكنك اختيار سعر التذكرة المناسب لك فيما بينهم، وهي كما يلي:1- تذكرة درجة أولى كاملة بسعر 130 ريال.2- تذكرة درجة أولى للأطفال بسعر 65 ريال.3- تذكرة درجة أولى للرضع تكون بسعر 13 ريال.4- تذكرة درجة ثانية كاملة بسعر 75 ريال.5- تذكرة درجة أولى للأطفال بسعر 38 ريال.6- تذكرة درجة أولى للرضع تكون بسعر 8 ريال.7- تذكرة القطار السريع كاملة بسعر 60 ريال.8 - تذكرة القطار السريع للأطفال بسعر 30 ريال.1- الرحلة الأولى تتحرك من الرياض الساعة 8.00 وتصل في تمام الساعة 11.30 صباحا إلى الدمام.2- الرحلة الثانية تتحرك من الرياض الساعة 11.15 وتصل في تمام الساعة 3.05 مساءا إلى الدمام.3- الرحلة الثالثة تتحرك من الرياض الساعة 1.25 وتصل في تمام الساعة 5.00 مساءا إلى الدمام.4- الرحلة الرابعة تتحرك من الرياض الساعة 6.20 وتصل في تمام الساعة 9.20 مساءا إلى الدمام.5- الرحلة الخامسة تبدأ تتحرك من الرياض الساعة 7.50 وتصل في تمام الساعة 11.30 مساءا إلى الدمام.6- الرحلة السادسة وتبدأ بالتحرك من الرياض الساعة 9.00 ، وتصل في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل إلى الدمام.