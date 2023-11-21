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زمن قياسي.. نجاح عملية إخلاء افتراضية بـ"المظالم" في 3 دقائق

ديوان المظالم
ديوان المظالم
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أعلنت إدارة الأمن بديوان المظالم عن نجاح عملية إخلاء افتراضية لعددٍ من أدوار مبنى المقر الرئيس لديوان المظالم بالرياض.اضافة اعلان

أهداف الإخلاء

وأضافت، أمس الاثنين، أن هذا الإخلاء الافتراضي تم بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني؛ بهدف ضمانة جاهزية الإدارة وسلامة إجراءاتها الاحترازية.

ثلاث دقائق

وقامت إدارة الأمن في أقل من ثلاث دقائق بإخلاء جميع الموظفين بكل يسر وسلامة وباستخدام مخارج الطوارئ والسلالم، والتأكد من جاهزية وفاعلية متطلبات السلامة في كافة أدوار المبنى في حال حدوث حريق.

التجهيزات اللازمة

يشار إلى أن ديوان المظالم يحرص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن تكون كافة مقار محاكمه والمرافق التابعة له في مختلف مناطق المملكة مجهزة بالتجهيزات اللازمة للأمن والسلامة.
كما يحرص على أن تكون كافة المقار على أهبة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

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