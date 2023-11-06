فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تدفقت اليوم
شلالات الأمطار نتيجة السيول القوية بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات
الحريق وعفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 6, 2023
بردية الشبلة بين نعام والحريق
جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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شلالات متدفقة مع سيول جارية في الرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت
شلالات الأمطار بالحريق، مع جريان جرالسيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي ووادي
غثاة شرق عفيف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.
أمطار
وسيول على الرياض و8 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 6, 2023
شلالات الأمطار في محافظة #الحريق جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيول جنوب #البجادية
بمحافظة #الدوادمي
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالعالي العتيبي
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