فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تدفقت اليوم شلالات الأمطار نتيجة السيول القوية بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الحريق وعفيف والدوادمي بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





بردية الشبلة بين نعام والحريق

جنوب

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/I5ROpF26ca 🔴 فيديو متداولبردية الشبلة بين نعام والحريقجنوب #الرياض الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 6, 2023

شلالات متدفقة مع سيول جارية في الرياض



أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات الأمطار بالحريق، مع جريان جرالسيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي ووادي غثاة شرق عفيف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.