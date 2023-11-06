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فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

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شلالات الحريق
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تدفقت اليوم شلالات الأمطار نتيجة السيول القوية بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الحريق وعفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.اضافة اعلان


شلالات متدفقة مع سيول جارية في الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات الأمطار بالحريق، مع جريان جرالسيول كالأنهار بشمال غرب الدوادمي ووادي غثاة شرق عفيف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.

أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





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