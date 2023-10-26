أنهار جارية.. شاهد سيول المدينة وشعاب سدير بالرياض

أ أ

حولت مياه الأمطار والسيول التي جرت اليوم في مهد الذهب بالمدين وسدير بالرياض الشوارع والطرق إلى أنهار جارية.





سيول جارية في المدينة والرياض



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول





امطار غزيرة في

الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

26 أكتوبر 2023 م

من | رائد البليهد

.

. pic.twitter.com/RwX3FXfC88 🔴 فيديوامطار غزيرة في #مهد_الذهب الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ26 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | رائد البليهد October 26, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة المهد بالمدينة المنورة وسدير الرياض لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.