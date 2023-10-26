أنهار جارية.. شاهد سيول المدينة وشعاب سدير بالرياض

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حولت
مياه الأمطار والسيول التي جرت اليوم في مهد الذهب بالمدين وسدير بالرياض الشوارع
والطرق إلى أنهار جارية.
سيول
جارية في المدينة والرياضوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة المهد بالمدينة المنورة وسدير الرياض لسيول جارية
نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.
أمطار رعدية غزيرة
مع جريان السيولوفي تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 26, 2023
امطار غزيرة في #مهد_الذهب
الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
26 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | رائد البليهد
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مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 26, 2023
سيل #جلاجل #سدير
الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
26 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | محمد السليمان
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في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.