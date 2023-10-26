شاهد.. سيول الطيري تجري أنهارًا بالحفنة شرق الرياض

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت السيول اليوم نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الطيري بالحفنة شمال شرق الرياض.





سيول جارية في الطيري شرق الرياض اضافة اعلان



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيل أعالي شعيب الطيري

قرب الحفنة شمال شرق

الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

26 أكتوبر 2023 م

رصد | ابوعبدالله الفيصل

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. pic.twitter.com/3DoaJtiYG3 🔴 فيديوسيل أعالي شعيب الطيريقرب الحفنة شمال شرق #الرياض الخميس ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ26 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | ابوعبدالله الفيصل October 26, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحفنة بالرياض لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.