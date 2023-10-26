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شاهد.. سيول الطيري تجري أنهارًا بالحفنة شرق الرياض

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سيول الطيري
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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت السيول اليوم نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الطيري بالحفنة شمال شرق الرياض.

سيول جارية في الطيري شرق الرياضاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحفنة بالرياض لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".
في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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