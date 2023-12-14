تزين سماء المملكة.. ذروة تساقط شهب التوأميات في منتصف هذه الليلة

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تشهد سماء المملكة، والوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الخميس 14 ديسمبر، وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 15 ديسمبر، وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.
تساقط شهب التوأميات
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة: "تعتبر سنة 2023 مثالية لشهب التوأميات نظراً لأن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل، ما يترك السماء مظلمة لرؤية تساقط الشهب، وأفضل وقت لرصدها هو حوالي الساعة 3 صباحاً عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدن".
وأضاف: "شهب التوأميات ستنطلق ظاهرياً من أمام كوكبة التوأميات بالقرب من النجم كاستور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومترا".
يذكر أن التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر وفي ظروف جوية مثالية، وعدم وجود القمر تنتج ومن موقع مظلم ما قد يصل إلى 120 شهاباً في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن العدد الفعلي قد يكون أقل مابين 40 إلى 60 شهابا في الساعة وهذا متروك للرصد الميداني.
جدير بالذكر أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهب ساطعة جداً تسمى "الكرات الضوئية" وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.
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