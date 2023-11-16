الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور": ضبط 1970 مركبة بعد توقف أصحابها في مواقف "ذوي الإعاقة"

المرور
المرور
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كشف المرور عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مركبات مخالفة:
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وأوضح أنه تم ضبط  1970 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

إدارات المرور:


وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

انزلاق المركبة:


في وقت سابق، حذر المرور من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، مطالبا بالحيطة والحذر خلال القيادة.

وأضاف المرور: "أحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".

وفي توضيحه للأمر، تابع المرور: "إذا كانت السرعة منخفضة فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "مباشر"، وإذا كانت السرعة "متوسطة"، فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "بسيطة" وإذا كانت السرعة عالية فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدومة.


تغيير المسار:


في وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم، عن غرامة استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويساهم في تجنب خطر الاصطدام.

وأكدت أن عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار أو الدخول لليمين أو لليسار أو التجاوز، يُعد مخالفة مرورية.

وبينت أن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار، قد تصل لـ 150 إلى 300 ريال.

نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار


كشفت إدارة المرور عن عدة خطوات يجب على السائقين الالتزام بها عند هطول الأمطار.

1- تمهل وخفف السرعة
2- اخرص على استخدام المساحات
3- حافظ على مسافة أمان كافة بينك وبين المركبات الأخرى
4- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.



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