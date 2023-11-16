في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

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قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





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