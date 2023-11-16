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الإطاحة بعدد من المخالفين والمهربين في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

دوريات امنية - عسير - البيئة
دوريات الأمن
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (114) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة جازان:


أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (137,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

كما تم تخصيص رقم للتواصل من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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