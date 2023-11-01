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برنامج ريف يوضح القطاعات المستهدفة بالدعم في 4 مدن بالشرقية

برنامج ريف
برنامج ريف
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حدد برنامج ريف السعودية بالتفصيل القطاعات والمنتجات والأنشطة المستهدفة بالدعم في الخبر والدمام والظهران والجبيل بالمنطقة الشرقية.

دعم ريف بالشرقيةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم في المدن الأربعة في الشرقية.
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمدينة الخبر-الدمام-الظهران-الجبيل هي بالتفصيل: 
- الصناعات والمنتجات الصوفية
- الثروة السمكية
- الحرف اليدوية من النخيل
- مخلفات النباتات والروث الحيواني
- الحيازات الصغيرة والمتوسطة
- منتجات النحل والعسل

ما هو برنامج ريف؟


برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج
الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:


وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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