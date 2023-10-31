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الآن.. شاهد أمطار غزيرة وسيول جارية تملأ شوارع الدمام

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أمطار وسيول الدمام
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، هطلت اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي ملأت شوارع الدمام بالمنطقة الشرقية.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت السيول بشوارع الدمام نتيجة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة ببروق وبرد ورياح نشطة.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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