بالفيديو.. شاهد ماذا فعل العصف المطري بطريق مطار الملك فهد بالدمام؟

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استمرارًا للحالة
المطرية والتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت الأمطار بغزارة والتي أدت
لجريان السيول على عدة مناطق.
أمطار غزيرة على طريق
مطار الملك فهدوأظهرت مقاطع فيديو
تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على
طريق مطار الملك فهد بالدمام،وذلك بالتزامن مع أمطار الطائف في السيل الصغير وبحره
في جدة والرمة في حائل.
صب غزير جدا طريق مطار الملك فهد ب #الدمام عصر اليوم الاربعاء ١٧ ربيع اخر ١٤٤٥ #الدمام_الان— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 1, 2023
عضو المجموعة مخيل البرق محمدالقحطاني pic.twitter.com/8A6p7mMeD8
أمطار
رعدية وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير
والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.
امطار غزيره مع حبات البرد #السيل_الصغير شمال #الطائف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 1, 2023
من نواف العتيبي pic.twitter.com/rKE5F4Tz3r
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة
وتبوك.
🔴 امطار غزيرة مع حبات صغيرة من البرد على شامية عسفان شرق مدينة #جدة_الان pic.twitter.com/EMExql8cXF— عبدالله الحربي (@Abdul_Hrb) November 1, 2023