السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 28 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:31، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:22 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:05
المدينة – 5:08
الرياض – 4:40
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:22
المدينة – 3:20
الرياض – 2:52
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:48
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:18
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47


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