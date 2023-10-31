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برنامج ريف يطلق أكاديمية ريف السعودية.. تعرف على أهم أهدافها

برنامج ريف
برنامج ريف
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أعلن برنامج ريف عن إطلاق أكاديمية ريف السعودية والتي تستهدف دعم الأسر المستفيدية وتنمية الإنتاج في المناطق الريفية في المملكة.

الهدف من إطلاق الأكاديميةاضافة اعلان


وأوضح برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس "أنه يستهدف من خلال إطلاق الأكادييمة، تحقيق أعلى أداء زراعي في المناطق الريفية ضمن نسيج تنموي مستدام في مختلف مناطق المملكة".
وأضاف برنامج ريف، أن أكاديمية ريف السعودية تسعى إلى أن تكون نموذجا عالميا رائدا في تطبيق أحدث التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة برؤية طموحة تضمن الريادة في خلق نماذج الأداء الفاعل للنهوض بالمعارف والمهارات والأبحاث في قطاع الزراعة وفئاته الفرعية.

القطاعات المستهدفة


وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة تبوك هي:

1- العسل

2- الفواكه

3- الأسر المنتجة

وكشف برنامج ريف عن الخدمات والمشروعات المدعومة في منطقة المدينة المنورة بالتفصيل.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مواطن، استفسر بشأن المشروعات المدعومة من قبل البرنامج في منطقة المدينة.

المشروعات المدعومة بالمدينة


- مصنوعات ومنتجات الجلود
- الثروة السمكية
- المربيات
- الخل وتجفيف الفواكه.
- مخلفات النباتات والروث الحيواني
- منتجات سعف النخيل
- المنتجات من النباتات
- الحيازات الصغيرة والمتوسطة
- منتجات النحل والعسل

ما هو برنامج ريف؟


برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج
الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:


وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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