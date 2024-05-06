هل يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف اشتراكه؟ "التأمينات" توضح

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا عن جواز إيقاف عضوية المشترك الاختياري.





إيقاف اشتراك المشترك الاختياري



كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك اختياريًا؟



وأوضحت على موقعها أنه يجوز للمشترك الاختياري إيقاف الاشتراك، ويعتبر متوقفًا في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.وعن تحديد الأجر الخاضع للاشتراك اختياريًا، بين أن النظام تضمن جدولًا محددًا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الذي لم يكن لديه اشتراك إلزامي سابق الاختيار من بينها.وأضافت أن هذه الشرائح تبدأ من 1200 ريال حتى 45.000 ريال، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة 18% بالكامل ويتحملها المشترك.

فلو فرضـنا أن المشترك طلب الاشـتراك على فئة 5000 ريال "فتكون هذه الفئة هي أجر الاشــتراك الخاضع للنظام" ويكون الاشـتراك الواجب أداؤه للمؤسـسة 5000×18% = (900) ريال شهريًا.





ما ضوابط تحديد الأجر الخاضع للاشتراك الاختياري؟



ما شروط صرف معاش التقاعد؟



وأشارت إلى أن المشترك الذي لديه مدة اشتراك إلزامية يمكنه اختيار الشريحة المساوية أو الشريحة التالية لآخر أجر اشتراك بما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافًا إليه هذه النسبة بين شريحتين يحق له اختيار إحداهما.ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهر، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.