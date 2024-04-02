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بداية حالة مطرية غزيرة على جدة وتنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة

أمطار المملكة
أمطار جدة
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وثق مقطع فيديو بداية هطول الأمطار الغزيرة على جدة، صباح اليوم الثلاثاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار على مكة المكرمةاضافة اعلان

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة – الجموم - الكامل - الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – تربة – رنية - المويه – الخرمة ) بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل.
من جانبه نبه الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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