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طقس الإجازة الأسبوعية.. "الحصيني" يُبشر بأجواء معتدلة ويُحذر هذه المناطق من البرد

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حالة الطقس
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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء معتدلة متوقعة خلال طقس إجازة نهاية الأسبوع.

طقس إجازة نهاية هذا الأسبوعاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بأجواء جيدة معتدلة نهارًا وباردة فجرًا.
 وطالب بارتداء الملابس الشتوية لمن يبقى في الليل بالمناطق الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية من المملكة.

أجواء معتدلة مناسبة للتنزه

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر وتهامة، أجواءً من تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، ولطيفة إلى تميل للبرودة خارج المدن.

أجواء باردة مع تساقط أمطار على هذه المناطق

وحذر الحصيني، من أجواء باردة مع تساقط أمطار على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الوسطى والشرقية، وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد تكون غزيرة على جنوب الأحساء والربع الخالي والمرتفعات الجبلية في جنوب غرب المملكة مع سيول، ومن متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا غزيرة جدًا.


وبين أن الرياح متوقع أن تكون خفيفة في الليل، ما يمنع التنزه على مناطق المملكة إلا إذا كان هناك سحب رعدية.

الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت

وأشار إلى أن يوم الجمعة متوقع رياح من خفيفة لمتوسطة، مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي من المملكة وشمال الشرقية الأوسط، وباقي المناطق متوقع رياح معظمها خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه.
ويوم السبت متوقع هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي والشمالية من المملكة ووسط الشرقية، وباقي المناطق رياح خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه.


أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح وبرد على 8 مناطق

وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

رياح تؤثر في مدى الرؤية على 3 مناطق

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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