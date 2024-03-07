طقس الإجازة الأسبوعية.. "الحصيني" يُبشر بأجواء معتدلة ويُحذر هذه المناطق من البرد

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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء معتدلة متوقعة
خلال طقس إجازة نهاية الأسبوع.
طقس إجازة نهاية هذا الأسبوعوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت،
بأجواء جيدة معتدلة نهارًا وباردة فجرًا.
وطالب بارتداء الملابس الشتوية لمن يبقى في الليل بالمناطق الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية من المملكة.
أجواء معتدلة مناسبة للتنزهوأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الساحل الأوسط والجنوبي من
البحر الأحمر وتهامة، أجواءً من تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، ولطيفة إلى تميل للبرودة خارج المدن.
أجواء باردة مع تساقط أمطار على هذه المناطقوحذر الحصيني، من أجواء باردة مع تساقط أمطار على أجزاء
من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الوسطى والشرقية، وهي متفاوتة ومتفرقة من
مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد تكون غزيرة على جنوب الأحساء والربع
الخالي والمرتفعات الجبلية في جنوب غرب المملكة مع سيول، ومن متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا
غزيرة جدًا.
وبين أن الرياح متوقع أن تكون خفيفة في الليل، ما يمنع التنزه على مناطق المملكة إلا إذا كان هناك سحب رعدية.
الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبتوأشار إلى أن يوم الجمعة متوقع رياح من خفيفة لمتوسطة، مع
هبات شبه قوية على القطاع الغربي من المملكة وشمال الشرقية الأوسط، وباقي المناطق
متوقع رياح معظمها خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه.
ويوم السبت متوقع هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي والشمالية من المملكة ووسط الشرقية، وباقي المناطق رياح خفيفة أحيانًا متوسطة لا تمنع التنزه.