عاجل.. الأرصاد: حالة مطرية غزيرة وسيول وبرد تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد ورياح هابطة على عدد من المناطق، تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.



أمطار غزيرة وبرد وسيول



هطول أمطار متفاوتة



مناطق هطول الأمطار



🛑 من خلال محاكاة توقعات هطول الأمطار عبر النموذج العددي السعودي، تشير التوقعات ـ بمشيئة الله تعالى ـ إلى ازدياد فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى منتصف الأسبوع القادم، على بعض مناطق #المملكة، يصحبها تساقط للبَرَد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مع خطر السيول والسيول… pic.twitter.com/KKCjtXnzPy — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 14, 2024

وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس: "من خلال محاكاة توقعات هطول الأمطار عبر النموذج العددي السعودي، تشير التوقعات ـ بمشيئة الله تعالى ـ إلى ازدياد فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى منتصف الأسبوع القادم، على بعض مناطق المملكة، يصحبها تساقط للبَرَد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مع خطر السيول والسيول المنقولة".وتابع المركز الوطني للأرصاد: "نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النظام الآلي للإنذار المبكر".من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، خلال الـ24 ساعة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق عدة.ولفت الحصيني عبر حسابه على منصة إكس إلى أن هذه المناطق وفقًا للنماذج العددية للطقس، هي: حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية خاصة بين حفر الباطن والصمان، والمدينة خاصة شرقها.وأضاف : “تمتد الأمطار إلى أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد -إن شاء الله- إلى العاصمة الرياض بأمطار خفيفة تُسبَق بنشاط للرياح السطحية، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم”.