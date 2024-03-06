الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على أبها بعسير

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على أبها في منطقة عسير.
تساقط
أمطار غزيرة على أبها بعسيروأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أبها في عسير
لأمطار غزيرة مع طقس غير مستقر.
توقعات
بهطول أمطار رعديةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
امطار غزيره على #ابها_الان pic.twitter.com/mrG1BRBJX7— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 6, 2024