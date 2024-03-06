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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على أبها بعسير

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أمطار عسير
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على أبها في منطقة عسير.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على أبها بعسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أبها في عسير لأمطار غزيرة مع طقس غير مستقر.

توقعات بهطول أمطار رعدية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.

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