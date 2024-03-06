الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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عاجل.. الجميع يلزم الحذر.. تنبيه من الأرصاد على الرياض حتى الغد

رعد - الرياض - الطقس
الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار بمشيئة الله خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض.

تنبيه على الرياض:

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 وتشمل الحالة (الرياض العاصمة، والدرعية، والمزاحمية، وشقراء، ورماح، والمجمعة، وثادق، والغاط، والزلفي، ومرات، وحريملاء، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، والحريق)، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم غدٍ الخميس.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

هطول أمطار:


كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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