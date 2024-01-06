عاجل.. آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

انتهاء فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية اضافة اعلان



تقويم التعليم والتدريب



الاختبار التخصصي والعام



رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، على سؤال يقول :" متى تتاح مواعيد اختبار القدرات المعرفيه محاسب؟".وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه :" انتهت فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علماً بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/11/2023م وتنتهي في 28/01/2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/03/2024م، وحتى 04/03/2024م".أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يشترط مدة محددة بين اختباري العام والتخصص، حيث يتم تحدي فترات الاختبار من قبل المتقدم لأداء الاختبارات.جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية وجود مدة محددة بين اختباري العام والتخصص.وأجابت الهيئة ، بقولها: "مرحبا.. لا يُشترط مدة محددة بين اختباري العام والتخصص، ويعود تقدير فترات الاختبارات للمتقدم.. بالتوفيق".في سياق آخر، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد (4) برامج أكاديمية لجامعة المعرفة.توقيع اتفاقيات اعتماد 4 برامج أكاديمية لجامعة المعرفةوتم ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، في مقر الهيئة بالرياض.ووقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل جامعة المعرفة الدكتور ناصر بن علي الجار الله.اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوسوشملت الاتفاقيات اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوس وهي: "قنية التخدير، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات ونظم المعلومات الصحية"، حيث ستكون جميع برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.شروط الحصول على الاعتماد الأكاديميوأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.إضافةً على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.‫