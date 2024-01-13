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عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني

قنوات عين قناة عين
جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع
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نشرت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.اضافة اعلان

جداول الحصص اليومية للأسبوع السابع


وسيتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.


ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة غدا الأحد، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الدراسي الثاني الثاني.

الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي


في سياق متصل، يتساءل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون عن الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي لهذا العام أن الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الحالي تشمل التالي:
– إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الأحد 1445/7/16 هـ.
– إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
– إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
– إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
– إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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