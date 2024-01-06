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عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

معلم متاقعد
معلم متقاعد
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وجه معلم متقاعد كلمات مؤثرة لطلابه ولزملائه المعلمين، في إحدى مدارس المملكة في آخر دوام له في العمل وقبل لحظات من التقاعد.

رسالة مؤثرة من معلم متقاعداضافة اعلان


وقال المعلم، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أشكر هؤلاء الزملاء وأوصيكم ببرهم لأنهم أباؤكم والله يا أولادي ما في أحد يبغاك أفضل منه إلا اثنين أبوك ومعلمك.
وهؤلاء الزملاء الله يسرهم لكم فحافظوا عليهم وقبلوا على أياديهم وكونوا لهم خير الأبناء.

وداع المعلم المتقاعد


وختم المعلم بقوله: "أسأل الله أن يجمعني بكم في الدنيا والآخرة وكل ما أريدهم منكم دعوة طيبة سواء في حياتي أو بعد مماتي، واستودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفور انتهاء المعلم المتقاعد من رسالته استقبله المعلمون والطلاب بالتصفيق والترحيب مودعين إياه بعد سنوات من العمل والتضحية في مجال التعليم، معلماً للأجيال وناصحاً لهم بكل ما ينعفهم.

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