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إثر عارض صحي لقائدها

انحراف مركبة واصطدامها بسيارة ومحل تجاري في المدينة.. والمرور يباشر

المرور السعودي
حادث مروري في المدينة
أ أ
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باشرت إدارة المرور في منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، حادث انحراف مركبة عن مسارها إثر عارض صحي لقائدها واصطدامها بمركبة متوقفة ومحل تجاري.
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حادث مروري في المدينة


وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه نتج عن الحادث أضرار مادية ولا إصابات، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من امر خطر قد يحدث أثناء هطول الأمطار.

"المرور" يُحذر من هذا الأمرالخطير خلال هطول الأمطار


وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.
وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
ونبهت إلى أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.

توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

وطالبت بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مشددة على أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.
وأكدت على أهمية القيادة الآمنة أثناء المطر، والتي تساهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع.

4 اشتراطات للقيادة أثناء المطر

1 ـ تمهل وخفف السرعة.
2 ـ احرص على استخدام المساحات.
3 ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
4 ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.

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