الفحص الدوري: إصلاح خلل تقني تسبب في تعطيل عملية ربط البيانات مع المرور

الفحص الدوري للسارات



الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة



أعلن حساب الفحص الدوري للسيارات، عن إصلاح خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور "الربط" وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.وقالت الشركة المسؤولة عن الفحص الفني الدوري للمركبات، في منشور عبر منصة إكس "تويتر سابقا": "إنه يتم حاليا رفع نتائج الفحص والرسائل النصية لرابط شهادة الفحص لجميع المركبات المفحوصة.. نكرر اعتذارنا لكم ونشكر تفهمكم".

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، موعد الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة.

وقالت الإدارة عبر حسابها بمنصة (إكس)، "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".

جاء ذلك إجابة لسؤال أحد المستفيدين قال فيه: " عندي سيارة جديدة موديل 2023 متى يحين موعد الفحص الدوري؟".

حجز موعد قبل التوجه للفحص الدوري للمركبة



طريقة الحجز



الفحص الفني الدوري للسيارات



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