تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بشأن الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار.





الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار اضافة اعلان



القيادة الآمنة أثناء المطر سلامة من الوقوع في الحوادث



تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، سلامة من الوقوع في الحوادث المرورية.وأكدت أن القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث، من خلال اتباع الإرشادات الآتية:1 – تجنب السرعة العالية.2 – عدم المراوغة بين المركبات.3 – تجنب عبور الأودية والشعاب.4 – عدم ترك مسافة أمان.5 – تجنب القيادة في تجمعات المياه.ونوهت الإدارة إلى 4 توصيات مهمة ينبغي على قائدي السيارات مراعاتها عند القيادة أثناء المطر، وهي:1 – تمهل وخفف السرعة.2 – احرص على استخدام المساحات.3 – حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.4 – استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.وبينت أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية، مطالبة جميع قائدي المركبات بضرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحافظ على الأرواح.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مؤكدة على ضرورة الانتباه للسرعة حتى يمكن التحكم في السيارة.