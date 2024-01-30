الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

الامطار - المرور
المرور السعودي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بشأن الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار.

الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطاراضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، سلامة من الوقوع في الحوادث المرورية.

القيادة الآمنة أثناء المطر سلامة من الوقوع في الحوادث

وأكدت أن القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث، من خلال اتباع الإرشادات الآتية:
1 – تجنب السرعة العالية.
2 – عدم المراوغة بين المركبات.
3 – تجنب عبور الأودية والشعاب.
4 – عدم ترك مسافة أمان.
5 – تجنب القيادة في تجمعات المياه.

ونوهت الإدارة إلى 4 توصيات مهمة ينبغي على قائدي السيارات مراعاتها عند القيادة أثناء المطر، وهي:
1 – تمهل وخفف السرعة.
2 – احرص على استخدام المساحات.
3 – حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.
4 – استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة

وبينت أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية، مطالبة جميع قائدي المركبات بضرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحافظ على الأرواح.
وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مؤكدة على ضرورة الانتباه للسرعة حتى يمكن التحكم في السيارة.


اقرأ أيضا

تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

عاجل.. فتح النار على مواطن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بعسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرور جده 2:18 م الإثنين، 29 يناير 2024

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

رقم-مرور-جدة-768x512 4:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

حوادث - حادث - المرور - اصلاح مركبات 6:35 م الخميس، 18 يناير 2024

تحذير مهم من المرور لقائدي المركبات.. ماذا عن السرعة العالية؟

464564 4:29 م الأحد، 14 يناير 2024

‏"المرور": التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة

اقرأ أيضا

الداخلية
2:00 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

وزارة الداخلية
1:29 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بمكة

مساند
1:15 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

6 حالات لتعويض صاحب العمل والعامل عبر منصة مساند

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:08 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 18 رجب.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الامطار - المرور
11:42 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
11:37 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى

آي فون
11:17 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

4 ميزات جديدة.. "أبل" تستعد للإعلان عن أكبر تحديث في تاريخ "آيفون"

أرامكو2
10:13 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

توجيه عاجل لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا

أهم 10
9:27 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن ومفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لايصلي

حساب المواطن
9:06 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. متى يتم صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير 2024؟