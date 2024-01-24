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خلال أسبوع.. خدمات لـ 6 ملايين مصلٍ وزائر بالمسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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 نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم، تقريرًا للخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال المدة من 5 - 11 / 7 / 1445 هـ، حيث استقبل المسجد النبوي 6322392 مصل وزائر، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.اضافة اعلان

خدمات لـ 6 ملايين مصل وزائر بالمسجد النبوي


وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 642291 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 148222 زائرًا وكذلك 130017 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
 وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 15829 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 153257 زائراً من جنسيات مختلفة.

 الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي


فيما استفاد 9690 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3,284 مستفيداً، كما قُدم 167334 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 12,796 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
 وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 103,657 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 32083 زائرًا، كما قدمت أكثر من 142400 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 94561 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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