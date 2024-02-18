الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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اليوم.. "المرور" تطرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة "أبشر"

اللوحات المميزة
المرور
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.اضافة اعلان

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت ان المزاد يبدأ اليوم الأحد 18 فبراير وينتهي الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.

4 خطوات للوصول إلى الخدمة

ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:
1- الدخول عبر منصة أبشر.
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3- اختيار المرور.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.


خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة

يأتي هذا في وقت حددت فيه الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".
1- الدخول لحساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة.
4 - عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".

خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة

وعبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر “أبشر أفراد”.
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4 - اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5 - اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6 - ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

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