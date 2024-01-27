رياح قوية.. شاهد الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائف مع رذاذ المطر

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بالتزمان
مع التقلبات الجوية، عانق الضباب مرتفعات الشفا في الطائف مصحوبًا برذاذ المطر
والرياح الشديدة.
الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائفوأطهر
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف عانق الضباب مرتفعات الشفا
في الطائف مصحوبًا برذاذ المطر والرياح الشديدة على منطقة مكة المكرمة.
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#يحدث_الآن— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 26, 2024
ضباب وأمطار الهدا #الطايف_الان تصوير عضو الفريق غيمه عابرة pic.twitter.com/Iw3eHwW95r
ضباب
وشبورة بعدة مناطق حتى الصباحوكان
المركز الوطني للأرصاد حذر من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على
عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.
وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل مناطق مكة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والشرقية.
أمطار
رعدية وسيول ورياح نشطةيأتي
هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان
السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق
المفتوحة والطرق السريعة.
فيديو | الضباب يعانق مرتفعات الشفا في الطائف مصحوبا برذاذ المطر والرياح الشديدة..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2024
بعدسة مراسلة #الإخبارية سناء الزهراني pic.twitter.com/X6a7Q3P3Nf