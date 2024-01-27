رياح قوية.. شاهد الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائف مع رذاذ المطر

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بالتزمان مع التقلبات الجوية، عانق الضباب مرتفعات الشفا في الطائف مصحوبًا برذاذ المطر والرياح الشديدة.





الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائف اضافة اعلان



ضباب وشبورة بعدة مناطق حتى الصباح



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأطهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف عانق الضباب مرتفعات الشفا في الطائف مصحوبًا برذاذ المطر والرياح الشديدة على منطقة مكة المكرمة.وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل مناطق مكة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والشرقية.يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.