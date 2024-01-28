الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

GE5ofRyWEAA2sab
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق.

اضافة اعلان

طقس الإجازة المطولة للطلاب

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً باردة على مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًا على المناطق الوسطى والشرقية ووسط الغربية والجنوبية من المملكة.


أجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

وأضاف أنه خلال إجازة مطولة للطلاب والطالبات، فإنه يتوقع أن تكون الأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق، وعلى من يبقى في الليل ارتداء ملابس ثقيلة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية.


رياح وأمطار على هذه المناطق

وأشار إلى أن الرياح معظمها من خفيفة الى متوسطة، لكن الساحل الأوسط من البحر الأحمر متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وكذلك جنوبي المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة، مع أمطار خفيفة ومتفرقة على أقصى شمال المملكة.


انخفاض درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.

هطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف"، الجوف "القريات"، وتبوك "علقان- جبل اللوز- الظهر".
 كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: برودة وأمطار ارتدوا ملابس ثقيلة

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار وشبورة مائية وسحب رعدية

عاجل.. الأحد 16 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

إحباط تهريب 270 كجم من القات المخدر في جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 8:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

المناطق والتوقيت.. "الحصيني" يُحذر من تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

GEas7aJWoAAVlQn 7:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

GDiGm-EXAAAJggC 9:14 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

2583 1:26 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. محلل بـ "الأرصاد" يكشف طقس الرياض هذا الأسبوع ويتوقع انخفاض الحرارة..

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
12:46 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. بدء إيداع رواتب القطاع الحكومي مضافًا لها العلاوة السنوية

جبل اللوز الثلوج
11:56 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعظم أنحاء المملكة وتساقط الثلوج على هذه المنطقة

الضمان الاجتماعي المطور
10:57 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

الفقع
8:12 م السبت، 27 يناير 2024

ضبط 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
8:24 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

رابت - الراتب - ريال -
7:49 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب يناير والعلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي اليوم

وزارة التعليم1
7:48 ص الأحد، 28 يناير 2024

"التعليم" توافق على الاختبار عن بعد لـ 5 حالات

GE5ofRyWEAA2sab
7:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

أمطار المملكة
7:28 ص الأحد، 28 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

أمطار المملكة
6:40 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: برودة وأمطار ارتدوا ملابس ثقيلة