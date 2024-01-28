طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق.

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طقس الإجازة المطولة للطلاب



أجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق



رياح وأمطار على هذه المناطق



انخفاض درجات الحرارة



هطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً باردة على مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًا على المناطق الوسطى والشرقية ووسط الغربية والجنوبية من المملكة.وأضاف أنه خلال إجازة مطولة للطلاب والطالبات، فإنه يتوقع أن تكون الأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق، وعلى من يبقى في الليل ارتداء ملابس ثقيلة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية.وأشار إلى أن الرياح معظمها من خفيفة الى متوسطة، لكن الساحل الأوسط من البحر الأحمر متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وكذلك جنوبي المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة، مع أمطار خفيفة ومتفرقة على أقصى شمال المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف"، الجوف "القريات"، وتبوك "علقان- جبل اللوز- الظهر".كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.