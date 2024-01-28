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توضيح من أبشر بشأن المشمولين بمبادرة فُرجت

مبادرة فرجت
مبادرة فُرجت
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تفاعلت منصة أبشر ، مع تساؤل من أحد المستفيدين بشأن المشمولين بمبادرة فرجت.
جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال ورد فيه : "السلام عليكم .. كيف أدرج شخصا تنطبق عليه شروط فرجت في منصه إحسان؟ وقد تم إصدار فاتورة سداد بعدها كيف طريقه الاضافه وشكرا؟".اضافة اعلان

المشمولين بمبادرة مبادرة فرجت 


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "عليكم السلام .. الخدمة تشمل السجناء في القضايا المالية وتم إصدار رقم فاتورة سداد لهم ".


التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت

وكانت وزارة العدل، قد أوضحت أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة فُرجت، بالإضافة إلى متابعة قيمة الفواتير والمبالغ المتبقية منها.

الخطوات

1 - ادخل عى الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية.
2- أدخل رقم الفاتورة والرمز المرئي الظاهر على شاشة الاستعلام.
3 - اضغط على "بحث".

شروط استخدام الخدمة

 رقم فاتورة سداد..
  

خدمة فُرجت

و"فُرجت"، هي خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

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