الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر.. رابط الدخول والمتطلبات

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قالت منصة أبشر إنه أصبح بإمكان الشخص الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وكامل تفاصيلها بشكل إلكتروني.
خطوات الدخول للخدمة:
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أوضحت المنصة أن هناك عدة خطوات للدخول على الخدمة هي كالتالي:
1- اضغط على رابط الخدمة من هنا:
2- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
3- ادخل إلى (خدمات المكفولين).
4- اضغط على (استعلامات)، ومن ثم (حالة تأشيرة خروج وعودة).
5- تظهر لك تفاصيل التأشيرة.
المتطلبات:
1- رقم رخصة الإقامة.
2- رقم هوية الكفيل.
3- الرمز المرئي.
4- رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر.
الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"
وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.
وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟
تسهيلات لحاملي تأشيرة شنغنوجددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكل من يرغب في زيارة المملكة؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة.
وحددت الوزارة أصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، وحاملي تأشيرة شنغن، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية.
تأشيرة صالحة لأداء العمرة أو السياحةويمكنهم الحصول على التاشيرة سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات.
ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة.