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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تحذيرًا من إمكانية فرض قيود أمنية على المركبة حال ارتكاب مالك المركبة مخالفة التسديد.





المرور تُحذر: فرض قيود أمنية على المركبة في هذه الحالة



كيفية تجديد رخصة القيادة عبر "أبشر"



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل أستطيع تفويض شخص على سيارتي عنده مخالفات أو يكون اسم المستخدم بالاستمارة".ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.