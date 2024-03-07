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"المرور" تُحذر: فرض قيود أمنية على المركبة في هذه الحالة

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المرور
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تحذيرًا من إمكانية فرض قيود أمنية على المركبة حال ارتكاب مالك المركبة مخالفة التسديد.اضافة اعلان

المرور تُحذر: فرض قيود أمنية على المركبة في هذه الحالة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل أستطيع تفويض شخص على سيارتي عنده مخالفات أو يكون اسم المستخدم بالاستمارة".

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر "أبشر"

ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.
ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.
ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.
ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.
ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.

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