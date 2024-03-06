الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كيف أعرف إذا صدرتْ عليَّ غرامة السفر لدولة ممنوعة؟ "الجوازات" ترد

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول صدور غرامة السفر لدولة ممنوعة.
وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.اضافة اعلان


تنبيه بشأن عمر دخول دول الخليج من دون تصريح

كما كشفت المديرية، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر.

رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات

في الوقت نفسه، بينت أن الرسوم 300 ريال للأطفال بعمر خمس سنوات، و600 ريال لعمر عشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات

وأكدت أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.
ولفتت إلى أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.


خطوات  تجديد الجواز من خلال منصة أبشر

ويتاح تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه  يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.

تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات

كما يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.


شروط تجديد جواز السفر

وتتضمن شروط تجديد جواز السفر، ما يلي:
1 - وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
2 - سداد رسوم تجديد الجواز.
3 - سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
4 - وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
5 - تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.
6 - تلزم التعليمات خلو السجل المروري للمستفيد من المخالفات المرورية لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، ولا يوجد عقوبة أو غرامة على عدم تجديد الجواز بعد انتهائه، فللمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.

اقرأ أيضا

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على أبها بعسير

درجات الحرارة.. طريف الأقل اليوم بين مناطق المملكة بـ 8 مئوية

من اليوم للسبت.. تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

أهم 10 هذا الصباح.. مواعيد الدوام الدراسي في رمضان ومعايير الأفضلية للوظائف التعليمية

المقابل المالي للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 3:05 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج بدون تصريح

images 4:05 ص السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 3 سنوات فقط؟ "الجوازات" توضح

الجوازات -ابشر - جواز سفر 6:10 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

منصة أبشر تنفذ أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية

وثيقة الزائر الرقمية 10:08 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

"الجوازات" تستعرض خدمة "وثيقة الزائر الرقمية" في معرض الدفاع العالمي 2024