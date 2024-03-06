عاجل.. كيف أعرف إذا صدرتْ عليَّ غرامة السفر لدولة ممنوعة؟ "الجوازات" ترد

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول صدور غرامة السفر لدولة ممنوعة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.







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