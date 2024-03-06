عاجل.. كيف أعرف إذا صدرتْ عليَّ غرامة السفر لدولة ممنوعة؟ "الجوازات" ترد

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أصدرت
المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول صدور غرامة السفر لدولة ممنوعة.
وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.
تنبيه
بشأن عمر دخول دول الخليج من دون تصريحكما
كشفت المديرية، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة
فأكثر.
رسوم
تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات في
الوقت نفسه، بينت أن الرسوم 300 ريال للأطفال بعمر خمس سنوات، و600 ريال لعمر عشر
سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.
رسوم
تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنواتوأكدت
أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.
ولفتت إلى أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.
خطوات تجديد الجواز من خلال منصة أبشرويتاح
تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.
تجديد
جواز السفر السعودي 10 سنواتكما
يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع
المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.
شروط
تجديد جواز السفروتتضمن
شروط تجديد جواز السفر، ما يلي:
1 - وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
2 - سداد رسوم تجديد الجواز.
3 - سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
4 - وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
5 - تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.
6 - تلزم التعليمات خلو السجل المروري للمستفيد من المخالفات المرورية لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، ولا يوجد عقوبة أو غرامة على عدم تجديد الجواز بعد انتهائه، فللمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.