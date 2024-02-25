الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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"المرور" يُعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

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مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.اضافة اعلان

مزاد اللوحات الإلكترونية يبدأ اليوم

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المزاد يبدأ الأحد 25 من فبراير وينتهي الاثنين الموافق 26 من فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.

4 خطوات للوصول إلى الخدمة

ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:
1- الدخول عبر منصة أبشر
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي
3- اختيار المرور
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.
وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".


خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة

1- الدخول لحساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة.
4 - عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".

طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة

وعبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر “أبشر أفراد”.
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

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