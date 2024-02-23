الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

7 أيام متبقية.. سارع بإسقاط مركبتك التالفة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

GHBQKa4WYAApx5e
المركبات التالفة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت منصة أبشر، أنه لم يتبق سوى 7 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة إلكترونيًا.

سارع بإسقاط مركبتك التالفة إلكترونيًااضافة اعلان

وطالبت على حسابها في منصة "إكس" بالمسارعة بإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر "دون غرامات".

موعد انتهاء المهلة التصحيحية

وأكدت أن المهلة التصحيحية تنتهي في 1 مارس 2024.

خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد

وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أطلقت منصة أبشر خدمة إسقاط المركبات.
وتتيح الخدمة للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة "خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة".

اقرأ أيضا

عاجل.. كم يومًا يتبقى على صرف راتب شهر فبراير للموظفين الحكوميين؟

النائب العام يبحث مع وزير العدل التركي مكافحة الجرائم العابرة للحدود

العظمى 37 بمكة.. دفء عام وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض ومكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 8 مساءً

يوم ممتع للعوائل.. نزهة اليوم في حديقة النخيل بالمدينة المنورة (صور)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابشر - المركبات - اسقاط المركبة 9:53 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

9 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة.. 4 خطوات للتنفيذ عبر أبشر

الجوازات -ابشر - جواز سفر 6:10 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

منصة أبشر تنفذ أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية 9:04 م الإثنين، 05 فبراير 2024

تحذير مهم من "أبشر".. "إذا جاءتك هذه المكالمة"

ابشر 12:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين