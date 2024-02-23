7 أيام متبقية.. سارع بإسقاط مركبتك التالفة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

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أعلنت منصة أبشر، أنه لم يتبق سوى 7 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة إلكترونيًا.





سارع بإسقاط مركبتك التالفة إلكترونيًا



موعد انتهاء المهلة التصحيحية



خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد



وطالبت على حسابها في منصة "إكس" بالمسارعة بإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر "دون غرامات".وأكدت أن المهلة التصحيحية تنتهي في 1 مارس 2024.وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أطلقت منصة أبشر خدمة إسقاط المركبات.وتتيح الخدمة للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة؛ لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة "خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة".