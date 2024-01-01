القبض على مخالفَين لترويجهما 10 كجم حشيش و16 ألف قرص مخدر في جدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهما (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(16,875) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان





الإبلاغ عن تهريب المخدرات



ضبط مواطن بجازان

