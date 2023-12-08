ضربة قاصمة.. مداهمة أوكار المخدرات وتجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 120 كيلو جرام من نبات القات



ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضبط شخص لترويجه مادتي الشبو والإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

