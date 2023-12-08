ضربة قاصمة.. مداهمة أوكار المخدرات وتجار السموم بهذه المناطق

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 120 كيلو جرام من نبات القاتففي
منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث على 4 مخالفين لنظام
أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل،
لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
شخص لترويجه مادتي الشبو والإمفيتامينكما
قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية
لترويجه مادتي الميثامفيتامين "الشبو" والإمفيتامين المخدرتين، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
جميع
البلاغات ستعالج بسرية تامة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات
"995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبرواتساب.. اشترك الآن